Ravage in de Noordlaan: auto ramt middenberm én tegenligger

Op de Noordlaan in Roeselare gebeurde er dinsdagavond een zwaar ongeval. De twee betrokken bestuurders raakten lichtgewond. Wel diende de brandweer het wegdek op te ruimen.

Een 27-jarige jongeman uit Roeselare reed in de Noordlaan richting de Brugsesteenweg toen hij net over het kruispunt met de Hoogleedsesteenweg de controle over het stuur van zijn voertuig verloor. De wagen knalde tegen de middenberm en kwam op het andere rijvak terecht.

Straat afgesloten

Op dat ogenblik kwam er net een 28-jarige man uit Ieper met zijn Ford Fiesta aangereden. De klap was groot. Beide wagens geraakten bij het ongeval ernstig beschadigd. De twee mannen kwamen er met lichte verwondingen van af. Door het ongeval was een gedeelte van de Noordlaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Een takelaar werd opgeroepen om de beide voertuigen te takelen. Ook de brandweer moest ter plaatse komen om het wegdek te reinigen.