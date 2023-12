Rallywagen zinkt helemaal weg in ijskoud water in Middelkerke, bestuurder kan net op tijd ontkomen

Een rallywagen belandde zondagvoormiddag in de Gistelstraat in Leffinge (Middelkerke) in de gracht. De bestuurder kon gelukkig net op tijd op eigen houtje uit de wagen stappen. Enkele seconden later zakte het voertuig helemaal weg onder in het water. Duikers van de brandweer kwamen ter plaatse om de wagen op het droge te helpen.

De hulpdiensten van Hulpverleningszone 1 werden zondagvoormiddag vlak voor 12 uur opgeroepen om een wagen in de Gistelstraat in Leffinge uit de gracht te halen. De bestuurder kon, toen de wagen nog aan het zinken was, net op tijd ontkomen en zichzelf op het droge helpen.

De rallywagen zonk enkele seconden later helemaal weg in het water. Twee duikers van de brandweer kwamen daarom ter plaatse om de takeldienst te helpen de wagen uit het water te krijgen. De bestuurder kwam er met de schrik van af en raakte dan ook niet gewond door het ongeval. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

Tijdens de takelwerken was de Gistelstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.