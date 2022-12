Quasi dagelijks ongevallen op E403: politie vraagt chauffeurs snelheid te matigen en voldoende afstand te houden

De voorbije dagen en weken gebeurden op de E403 quasi elke dag ongevallen. Vooral ter hoogte van Ruddervoorde viel heel wat blikschade te noteren. “Tijdens deze donkere maanden moeten we altijd vaker uitrukken”, klinkt het bij de federale wegpolitie West-Vlaanderen. “We vragen alle chauffeurs om hun snelheid te matigen en afstand te houden.”

Vrijdagochtend 2 december zorgde een kettingbotsing met zeven wagens in Ruddervoorde voor het nodige fileleed op de E403, maandag 5 december draaide de avondspits in de soep toen meerdere voertuigen, opnieuw in Ruddervoorde, in de richting van Kortrijk elkaar aanreden.

Ook in oktober was het vaak lang aanschuiven op de autosnelweg tussen Kortrijk en Brugge en pleitte Voka West-Vlaanderen al voor de versnelde aanleg van een derde rijstrook tussen Roeselare en Brugge.

Het ontbreken van die derde rijstrook is volgens de federale wegpolitie West-Vlaanderen een deel van de oorzaak van de vele brokken die de laatste tijd op de E403 vallen. “We merken inderdaad dat we meer werk hebben op het traject tussen Brugge en Roeselare dan tussen Roeselare en Kortrijk”, zegt commissaris Jurgen Decramer. “Zo goed als elke ochtend en avond zijn er accordeonfiles en die maken er het verkeer niet makkelijker op. Een extra rijstrook zou de capaciteit aanzienlijk verhogen. Dat klopt.”

Commissaris Decramer wijst ook op het gure herfst- en winterweer. “Hoe slechter de weersomstandigheden, hoe groter het risico op ongevallen. Dat weten we intussen goed. Tot nu toe moesten we enkel stoffelijke schade noteren en vielen er geen gewonden, maar elk ongeval zorgt natuurlijk voor de nodige hinder. Files van een half uur en meer zijn eerder regel dan uitzondering en generen altijd de nodige frustratie bij de andere weggebruikers.”

De federale wegpolitie roept alle chauffeurs dan ook op om extra alert te zijn. “Daglicht is dezer dagen beperkt en regen, mist en vorst kunnen voor moeilijke rijomstandigheden zorgen. Hou daarom voldoende afstand, matig je snelheid en let goed op.”

Derde rijstrook?

Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt nogmaals dat het dossier over een eventuele derde rijstrook ter harte wordt genomen. “Om de problemen van verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, zijn grote ingrepen noodzakelijk”, zegt ze. “Denk daarbij aan een derde rijstrook en/of spitsstrook, want uit een vorige studie van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat we nauwelijks effect verkrijgen met quick win-maatregelen.”

“Maar een extra rijstrook creëren over zo’n lange afstand, brengt heel wat aandachtspunten met zich mee. Zo mogen we het probleem niet gaan verschuiven: verkeer op de E403 moet op gegeven moment voorbij de verkeerswisselaar E40/E403 en die is vandaag niet uitgerust voor een derde rijstrook. Ook moet nagegaan worden of de huidige kunstwerken (bruggen, red.) moeten aangepast worden om een derde rijstrook te kunnen aanleggen.”

“Op dit moment is AWV volop bezig met de voorbereidende werken om het bestek voor de studie op te maken. Dat studiebestek zal in 2023 gepubliceerd worden. Het was eerst voorzien om dit vroeger te doen, maar gezien de complexiteit van het dossier werd die timing niet gehaald. Die studie is heel ruim: naast het bouwtechnisch onderzoek zit ook de MER-procedure (milieu-effectenrapportage) erin opgenomen, alsook een maatschappelijke kosten-baten-analyse, omgevingsvergunningsaanvraag en grondverwerving. Het zal dus de nodige tijd vergen vooraleer de eerste realisatie op het terrein kan uitgevoerd worden.”