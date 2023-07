Quadrijder (51) breekt nekwervel na knal tegen bord en duik in gracht in Ieper

Een 51-jarige quadrijder is zondagochtend 2 juli zwaargewond geraakt na een ongeval tijdens een ritje met twee vrienden in Ieper. De man maakte een stuurfout en kwam in een brede en diepe gracht terecht. “Hij liep bij het ongeval onder andere een gebroken nekwervel op en werd naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper.

Het ongeval gebeurde zondagochtend even voor 8 uur op de Poperingseweg tussen Vlamertinge en Ieper. Drie vrienden uit Moorslede genoten van een rit met de quad en reden richting Ieper. Even voorbij de Bvbastis ging het volledig verkeerd voor een 51-jarige man.

Hij maakte wellicht een stuurfout, ging rechts van de baan af, knalde over een boordsteen en werd met zijn quad tegen een elektronisch fietsentellersbord gekatapulteerd. De quadrijder schoof daarna nog verder over het fietspad en kwam met een smak in een erg diepe en brede gracht terecht. Zijn vrienden, twee veertigers, konden de man onmogelijk zelf uit zijn hachelijke positie bevrijden en belden de hulpdiensten op.

Nekwervel gebroken

Een ziekenwagen kwam als eerste ter plaatse en riep snel de hulp in van een MUG-team omdat het slachtoffer veel pijn leed en pijnstilling nodig had. Daarna werd de man uit de gracht gehaald. “Hij raakte bij het ongeval zwaargewond en liep onder meer een gebroken nekwervel op”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper.

“Hij werd naar het Jan Ypermanziekenhuis gebracht, maar kon nog niet verhoord worden. Zijn twee vrienden werden wel verhoord. Uit de eerste bevindingen bleek ook dat het trio onder invloed rondreed op de quad.”

Door het ongeval was de Poperingseweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer voor de nodige vaststellingen. De quad werd uit de gracht getakeld. Het elektronische telbord dat het aantal passerende fietsers registreert is volledig vernield.

(JH)