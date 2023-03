Proximus-verdeelkast vernield en heel wat schade bij botsing in Ichtegem

Bij een fikse botsing tussen twee personenwagens viel donderdagavond in Ichtegem een gewonde. De materiële schade was echter veel groter. Niet alleen zijn de twee auto’s zwaar beschadigd, ook een poort en verdeelkast van Proximus werden volledig vernield.

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond 19.50 uur op de Diksmuidebaan in Ichtegem. Een 27-jarige man uit Koekelare reed met zijn wagen op de baan in de richting van Torhout. Een 21-jarige vrouw uit Ichtegem reed met haar auto in de Kortemarkstraat richting de Diksmuidebaan. Aan het kruispunt met de Diksmuidebaan gaf ze geen voorrang aan de wagen van de man omdat ze de auto niet had opgemerkt. Het kwam tot een zijdelingse aanrijding waarna de Opel van de 27-jarige man werd weg gekatapulteerd. De stuurloze Opel reed daardoor eerst een verdeelkast van Proximus volledig aan flarden en kwam nadien tot stilstand tegen een metalen hekken en poort van een woning. De auto van de vrouw kwam tot stilstand in de zachte berm en had flinke schade aan de zijkant.

Brandweer ter plaatse

Na het ongeval begon een van de wagens te roken en daarom werd de brandweer opgeroepen om het voertuig te blussen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Enkel de 21-jarige vrouw moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. Door het ongeval was de weg een tijdlang versperd. Er moesten ook heel wat brokstukken opgeruimd worden. (JH)