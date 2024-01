Profvoetballer van KV Oostende in levensgevaar na zware crash tegen boom

Dapo Mebude (22) van KV Oostende verkeert in levensgevaar na een ernstig verkeersongeval in Loppem. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De Schot belandde tegen een boom op de afrit van de E40.

Het ongeval deed zich zondagochtend rond 9 uur voor. Dapo Mebude reed op de E40 richting Brussel en wilde in Loppem de afrit nemen. Op de afrit verloor de profvoetballer de controle over het stuur, waardoor zijn voertuig tot stilstand kwam tegen een boom. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de twintiger uit zijn benarde positie te bevrijden. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het Brugse parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert. Bij het ongeval waren sowieso geen andere voertuigen betrokken.

Oefenwedstrijd afgelast

Dapo Mebude kreeg zijn jeugdopleiding bij Rangers en speelde voor meerdere Schotse nationale jeugdelftallen. Sinds 2022 komt de aanvaller uit voor KV Oostende. De geplande oefenwedstrijd tegen Knokke werd afgelast. “Onze gedachten zijn alvast bij Dapo en zijn familie”, klinkt het bij KVO. (Belga/JVM)