Proefopstelling Oudenaardsesteenweg in Kortrijk mist effect: “Meer ongelukken dan voordien”

De proefopstelling in Kortrijk ter hoogte van het op- en afrittencomplex op de Oudenaardsesteenweg zorgt voor meer ongevallen dan voordien. Sinds oktober vorig jaar waren er zo’n zes ongevallen met gewonden tot gevolg. Nochtans moest de proefopstelling net zorgen voor minder ongevallen. In die opzet is het gefaald, Stad Kortrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer zoeken naar een oplossing.

Het Oudenaardsesteenweg (N8) met de op- en afritten van de E17 en R8, staat al enkele jaren geboekstaafd als één van de gevaarlijke kruispunten op de Vlaamse snelwegen. Het was voor bestuurders vaak niet duidelijk of aankomende voertuigen de eerste oprit (E17 richting Frankrijk) of de tweede oprit (R8) gaan oprijden. Dat leidde tot stunt en vliegwerk en noopte het Agentschap Wegen en Verkeer tot een aanpassing in de vorm van een proefopstelling.

De proefopstelling werd vorig jaar ingevoerd en moest nagaan of het terugbrengen van twee rijstroken naar één rijstrook op de N8 vanaf de rotonde Cowboy Henk de verkeersveiligheid ten goede zou komen. Een jaar na datum blijkt dat niet het geval. Dat blijkt uit cijfers van Politiezone Vlas. “Er blijkt dat er iets meer ongevallen zijn sinds de proefopstelling. Sinds de start, in oktober 2021 dus, zijn er zes ongevallen gebeurd waar de politie een proces verbaal heeft opgemaakt. Een proces verbaal wordt opgesteld wanneer er mensen gewond zijn geraakt. We hebben ook de gewone interventies zonder proces verbaal en dat zijn er natuurlijk heel wat meer”, aldus Thomas Detavernier, woordvoerder van PZ Vlas.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer heeft die stijging niet zozeer te maken met de proefopstelling, wél met het rijgedrag van de bestuurders. “Deze ongevallen zijn grotendeels te wijten aan het niet naleven van de verkeersregels. Verkeer komende van de autosnelweg moet voorrang verlenen aan het verkeer op de N8 (zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer)”, laat het weten. Stad Kortrijk en het agentschap gaan nu samen op zoek naar een nieuwe, meer verkeersveilige optie.