Op Oosteroever in Oostende is een wagen van Bpost in het water terechtgekomen. De postbode had de handrem vergeten.

Een postbode parkeerde zijn wagen aan de rand van het dok, maar vergat zijn handrem op te zetten. De wagen rolde in het water.

Toen de postbode terugkeerde vond die de wagen niet meer. Politie en brandweer kwamen ter plaatse, waarna duikers de wagen snel konden lokaliseren in het dok.