Postbode crasht twee keer in twee weken in dezelfde straat in Machelen

Een 19-jarige postbode crashte maandagmorgen voor de tweede keer in evenveel weken tijd in de Molenkouterstraat in Machelen. Deze keer raakte hij een verlichtingspaal en een verkeersbord. Volgens buurtbewoners zou hij net als bij zijn eerste keer in slaap gevallen zijn achter het stuur. Toen ramde de postbode drie huizen waarvan één nog steeds onbewoonbaar is.

Het ongeval gebeurde maandagmorgen opnieuw rond zeven uur toen de jonge postbode op ronde was in de Molenkouterstraat. Hij ging uit de bocht, reed een verlichtingspaal helemaal omver en plooide een verkeersbord om.

Erg geschrokken

De verlichtingspaal viel net naast de haag van buurman Eric Van Hauwaert (66). “Ik hoorde vanmorgen de klap”, vertelt hij. “De bestelwagen van de postbode kwam tot stilstand in de haag van mijn buurvrouw, een weduwe die alleen woont. Zij was erg geschrokken van het ongeval. De postbode kwam van uit de bocht gereden en een tegenligger kon hem nog net ontwijken.”

De 19-jarige postbode uit Aalter kwam ongedeerd uit het ongeval. Volgens buurman Eric zou hij opnieuw in slaap gevallen zijn achter het stuur.

Doodmoe

Twee weken geleden was dat immers ook het geval. Toen ramde de postbode drie huizen waarvan één nog steeds onbewoonbaar is. De gevel is gestut en de bewoners verblijven een noodwoning.

Hun buurman Daan De Loof herinnert zich het eerst ongeval nog goed. “Rond zeven uur ’s morgens hoorde ik een doffe klap, ik had eerst niet door dat het ernstig was. Tot de politie en brandweer aankwamen. Ik zag de postbode nog nadat hij uit zijn auto gekropen was. Hij was echt doodmoe en stond te knikkebollen.”

Niet onder invloed

Intussen is duidelijk dat de postbode bij het eerste ongeval niet onder invloed was van drank of drugs. Dat zegt woordvoerder van bpost Veerle Van Mierlo. “De omstandigheden van het ongeval van maandagmorgen moeten evenwel nog onderzocht worden.”

“Het is uiteraard jammer dat dit twee keer op korte tijd moet gebeuren, dit is een uitzonderlijke situatie. Naar aanleiding van het eerste ongeval hadden we al een gesprek ingepland met de betrokken chauffeur, dat zou dinsdag plaatsvinden.” (JF)