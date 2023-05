Dinsdagmorgen kwam een Poolse vrachtwagenchauffeur om het leven bij een ongeval langs de E40 tussen Gistel en Middelkerke, in de richting van Calais.

Getuigen zagen hoe de vrachtwagen begon te zwalpen, van de baan afweek en zo in de gracht belandde. De hulpdiensten probeerden de chauffeur nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Doordat de truck in de gracht belandde was er weinig verkeershinder, het bleef bij ongeveer 3 kilometer file.