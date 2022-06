POLL Wie rijdt, drinkt geen druppel alcohol: dé oplossing of een brug te ver?

Vallen alcohol en autorijden anno 2022 nog met elkaar te rijmen? Het vreselijke ongeval in Roeselare, waarbij een jonge fietsster van 23 door een roekeloze chauffeur van de weg gemaaid werd en ter plekke overleed, gooit het debat rond nultolerantie weer op tafel. Twee politici geven argumenten pro en contra. Laat ook zelf je mening horen.



VOOR Annick Lambrecht (Vooruit): “Wie alcohol heeft gedronken, kruipt niet achter het stuur. Punt”

Een wetsvoorstel voor nultolerantie in het verkeer, waar Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) mee aan de basis van lag, werd in juli 2020 nog weggestemd. “Maar helaas krijgen we nu opnieuw gelijk”, zucht de Brugse politica.

“Wie drinkt, kruipt niet achter het stuur van om het even welk vervoersmiddel. Punt. Zo simpel kan het zijn. Jammer genoeg zijn drama’s zoals dat met Marthe Hanssens in Roeselare nodig om het thema opnieuw op tafel te brengen. Terwijl een duidelijk omlijnd kader zoveel menselijk leed zou kunnen voorkomen. Het zal jouw kind, vriend of familielid maar zijn die door een chauffeur onder invloed van de weg wordt gemaaid.”

Vooruit pleit nog altijd voor een complete nultolerantie. “Daarbij wordt de drempel van 0,5 promille naar 0,2 verlaagd”, stelt Lambrecht. “Zo kunnen heel lichte hoeveelheden bij een maaltijd nog altijd. Rijden onder invloed blijft een van de grootste veiligheidsproblemen in het verkeer.”

“Ooit was er een tijd waarin we een autogordel dragen als bizar omschreven. Nu is het gebruik algemeen aanvaard. Bij alcoholgebruik in het verkeer gaan we dezelfde weg op”

“Alcohol heeft effect op je rijvaardigheid: je reageert trager, de concentratie vermindert, het zicht neemt af en je inschattingsvermogen daalt. Je neemt ook meer risico’s. Met 0,5 promille heb je 2,5 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval. Bij 0,8 promille is dat al 4,5 keer, 1,5 promille zorgt voor 16 keer meer kans. Dat zegt toch alles?”

Sinds 1 januari 2015 geldt voor professionele bestuurders al een maximale toegelaten alcoholconcentratie van 0,2 promille. “In de praktijk komt dit neer op een nultolerantie. Waarom moeten er verschillende regels bestaan voor mensen die een bus of vrachtwagen besturen en mensen die met de eigen wagen rijden?”

Annick Lambrecht is ervan overtuigd dat nultolerantie ooit een feit zal zijn. “Ooit was er een tijd waarin we een autogordel dragen als bizar omschreven. Nu is het gebruik algemeen aanvaard.”

“Dat verdovende middelen uit het verkeer moeten verdwijnen, krijgt een steeds groter draagvlak. Alleen hebben sommige zaken meer tijd nodig om ook effectief uitgerold te raken. Zolang ik aan politiek doe, zal ik op deze nagel blijven kloppen. Om nachtmerries zoals bij Marthe te vermijden.”

De vele emotioneel hoogoplopende reacties op sociale media tegen de aanrijder veroordeelt de socialiste eveneens. “Wat helpt het om online te staan roepen? Niks. Draag liever mee de boodschap uit dat alcohol en drugs in het verkeer not done zijn.”

“Verspreid de boodschap, maak mensen bewust. Als het ook effectief verboden wordt, zullen dergelijke tragedies zich ook veel minder afspelen.”

De 23 jaar jonge Marthe Hanssens kwam in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juni in de Meensesteenweg in Roeselare om het leven. Ze was per fiets op weg naar huis toen een roekeloze chauffeur, onder invloed van drank en drugs, haar van de weg maaide. © TM

TEGEN Jean-Marie Dedecker: “Ratio is een betere raadgever dan steekvlampolitiek”

Nultolerantie vindt Kamerlid en burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker allesbehalve een goed idee. “Maagdelijkheid is een nobele middeleeuwse deugd, maar iedereen een maagdengordel omdoen, is voor discussie vatbaar. Overspel zit ons immers in de genen.”

“Het gaat niet om een radicale keuze tussen drinken of rijden, maar om een evenwicht tussen beide. Het is een kunstmatig dilemma. Onze huidige 0,5 promille is een arbitrair criterium en houdt geen rekening met verschillen per individu.”

Dedecker nam zelf ooit deel aan een proefproject van urgentiearts Luc Beaucourt. Met verrassende resultaten, zegt hij. “De promilles bleken sterk afhankelijk van het drinktempo, de conditie en het feit of je al dan niet had gegeten. Nog belangrijker waren je gewicht en de snelheid waarmee je lichaam alcohol opneemt en afbreekt.”

“Ex-judoka Harry Van Barneveld blies met zijn 124 kilo pas positief – 0,57 promille – na elf pinten in 2,5 uur. Twee uur later was dat nog 0,26 procent. Zangeres Evi Goffin, 52 kilo licht, blies na drie pintjes al 0,99 promille. Mag mijn vrouw straks nog een Mon Chérike nuttigen voor ze achter het stuur kruipt? De drooglegging van onze bourgondische samenleving is een aanslag op ons sociaal weefsel.”

“Mag mijn vrouw straks nog een Mon Chérike nuttigen voor ze achter het stuur kruipt? De drooglegging van onze bourgondische samenleving is een aanslag op ons sociaal weefsel.”

“Ook een analyse van de gerenommeerde Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is ontnuchterend. Dronken chauffeurs die ongevallen veroorzaken, hebben gemiddeld 1,6 promille alcohol in het bloed.”

“Het verlagen van de alcohollimiet heeft heel weinig invloed op het aantal fatale ongelukken. Slechts 1,8 procent van de ernstig gewonde mensen na een auto-ongeval hebben tussen 0,2 en 0,5 promille in het bloed. In de categorie 0,5 tot 0,8 is dat 1,9 procent. Het verschil is dus nihil.”

“Nog meer doorslaggevend is de toegestane limiet in de Europese lidstaten in 2012. In Engeland, Ierland en Malta lag de grens toen op 0,8 promille, in Cyprus zelfs 0,9. Die landen scoren veel beter op vlak van verkeersveiligheid. Engeland telt 31 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners, Ierland 45, Malta 36 en Cyprus 75. Wij: 76.”

“Bij landen waar 0,0 promille de norm is, liggen de cijfers nog hoger. In Roemenië zijn dat er bijvoorbeeld 111. Het is een utopie te veronderstellen dat alle automobilisten zich aan steeds strengere wetten zullen houden.”

“Roekeloze chauffeurs moeten uit het verkeer gebannen worden, niet de onvolmaakte mensen die slachtoffer zijn van een strenger wordende samenleving. Ratio is een betere raadgever dan emotionele steekvlampolitiek.”