Politiepatrouille vindt dronken vrouw in beschadigde wagen midden op de weg in Koksijde

Een politiepatrouille van zone Westkust schrok vrijdagnacht om 4.30 uur toen ze plots een zwaar beschadigde wagen op de baan zagen staan.

Dat gebeurde ter hoogte van de Koninklijke Baan in Koksijde. Toen ze de Ford Fiesta van dichtbij bekeken, zagen ze tot hun verbazing dat de bestuurster van de auto gewoon nog in haar wagen zat. De vrouw was blijkbaar even voordien met haar auto op een metalen beugel gereden die als onderdeel van de weginfrastructuur de hoek van de Koninklijke Baan met de Kursaallaan afschermt.

De voorzijde van de wagen raakte daarbij zwaar beschadigd waardoor de vrouw tot stilstand kwam even verderop. Toen de politie de 20-jarige vrouw uit Koksijde aansprak vroeg die de politiemannen meteen of ze konden helpen de wagen aan de kant te duwen.

Kwaad

Toen die antwoordden dat dit niet kon door de schade aan de beide voorwielen werd de vrouw kwaad. Ze was eerst voor geen rede vatbaar maar bedaarde daarna. Ze legde vervolgens een positieve ademtest af en had dus teveel gedronken.

Daarop werd haar rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Ze zal zich wellicht later moeten verantwoorden bij de politierechter en zal waarschijnlijk moeten opdraaien voor de schade aan de weginfrastructuur. (JH)