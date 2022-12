Politiek reageert aangeslagen op dodelijk fietsongeval echtgenote Wervikse schepen Yves Obin

Het overlijden van Christine Hooghe (63) donderdagmorgen in de Kruisekestraat in Wervik zorgt voor heel wat medeleven. Ook bij de politieke fracties. Haar echtgenoot Yves Obin is sedert mei schepen voor CD&V.

De plaatselijke afdeling van CD&V reageert aangeslagen. “Op dit ogenblik is heel onze CD&V-familie zwaar onder de indruk van dit ondraaglijke en verschrikkelijke nieuws”, klinkt het in een reactie van de partij. “We kunnen maar niet vatten wat er is gebeurd.”

Straffe madam

“Christine was een heel straffe en sterke madam die één en ondeelbaar was met Yves, en er dag en nacht stond voor haar kinderen, kleinkinderen en familie, en hun bedrijf dat ze samen uit de grond hebben gestampt.”

“Wij zijn met ons hart bij Yves, hun kinderen en kleinkinderen, familie en uitgebreide kennissenkring… We gaan hen trachten met de nodige middelen op te vangen in deze voor hen moeilijke dagen. Onze oprechte deelneming. Heel veel moed.”

Rots in de branding

Ook Bert Verhaeghe betuigt namens de Stadslijst-Open VLD-Groen-Positief Project zijn medeleven. “Christine was de familiale en professionele rots in de branding”, klinkt het. “Dit is een onwezenlijk drama. Politieke tegenstellingen zijn nu heel ver weg. Politiek is nu heel onbelangrijk.”

Ook N-VA postte op haar Facebookpagina: “Onze afdeling wenst in deze donkere dagen zijn oprechte deelneming aan Yves Obin, zijn familie, vrienden en de volledige CD&V-familie, bij het tragische overlijden van Christine.”

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 30 december om 10 uur in de Sint-Medarduskerk. (EDB)