Politie zoekt getuigen nadat vijfjarig jongetje aangereden werd aan schoolpoort in Torhout

Aan de vrije basisschool Ten Parke in Torhout werd een vijfjarig jongetje donderdagmiddag aangereden door een traag rijdende auto op straat, vlakbij de schoolpoort. Dat gebeurde wellicht toen het kind plots overstak. De jongen werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar zou het goed stellen. Zowel de politie als de school zijn op zoek naar getuigen.

Het ongeval deed zich donderdagmiddag om 15.50 uur voor in de Herderstraat in Torhout. Dat is de doodlopende straat waar vrije basisschool Ten Parke ligt. Wat er precies gebeurde wordt nog volop onderzocht door de politie. Naar verluidt stak de jongen plots de straat over. Daar werd hij volgens de politie geraakt door een 38-jarige automobilist uit Ichtegem. Die reed bijzonder traag tussen de parking achter de school en de straat. De bestuurder kon het kind wellicht onmogelijk nog uitwijken en dus wijst alles in de richting van een spijtig ongeval. Na de aanrijding werden de hulpdiensten verwittigd waarna een MUG-team, ziekenwagen en politie ter plaatse kwamen. De jongen zou bij het ongeval gelukkig eerder lichte verwondingen hebben opgelopen en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen

Op school werd nadien het nodige gedaan om kinderen en anderen die het ongeval eventueel zagen gebeuren de nodige begeleiding te geven. Omdat de omstandigheden nog vrij onduidelijk zijn, deed de politie de vraag bij de school voor een oproep tot eventuele getuigen. Die vraag verspreidde Ten Parke vervolgens naar de ouders. “De politie is op zoek naar getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren”, meldt de school. “Elke informatie kan van grote waarde zijn om de omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.” (JH)