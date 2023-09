Politie zet piepkleine Aixam aan de kant met liefst vier passagiers en bestuurder onder invloed: “Twee zaten in laadruimte”

Afgelopen weekend kliste de politie in Torhout een brommobiel die voor een levensgevaarlijke situatie zorgde op de weg. In de piepkleine auto zaten liefst vier passagiers, allen jongeren, waarvan twee in het laadruim. En de 17-jarige bestuurder bleek nog eens onder invloed te zijn van alcohol ook.

De politie moest zich afgelopen weekend wellicht zelf flink de ogen uitwrijven in Torhout. In de Stationsstraat, in het centrum van de stad, werd vrijdagnacht om 2 uur een brommobiel van het type Aixam onderschept omdat de achterlichten er niet van in werking waren en de auto nog eens in het midden van de straat reed ook. Toen de politie de piepkleine auto openden waren ze erg verbaasd. “In de wagen zaten liefst vier passagiers”, meldt politiezone Kouter. “Het ging om 16- en 17-jarige jongens uit Torhout, een 18-jarige vrouw uit Ichtegem en een 20-jarige man uit Torhout. Twee van hen zaten op de passagiersstoel en twee van hen zaten in de laadruimte.”

Onder invloed

“Bovendien bleek de 17-jarige bestuurder onder invloed te rijden van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs intrekken kon niet aangezien hij die niet heeft om met dit type wagen te mogen rijden. Uiteraard moest de politie wel diverse pv’s opstellen voor de verschillende inbreuken en wacht de jongeman mogelijks nog gevolgen.” (JH)