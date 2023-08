Politie treft bewusteloze vrouw aan naast fiets op fietspad

Een politieman van zone Westkust deed dinsdagavond tijdens het naar huis rijden een vreemde ontdekking. Op het fietspad in Koksijde werd een zwaargewonde en bewusteloze vrouw aangetroffen. Vermoed wordt dat ze zwaar ten val was gekomen. De vrouw verkeerde aanvankelijk in levensgevaar.

Rond 17.45 uur reed een politieman van zone Westkust via de Leopold III-laan (N8) in Koksijde huiswaarts. Plots merkte die langs de weg op het fietspad een vrouw op. Hij schoot haar onmiddellijk te hulp. Naast de vrouw bleek een elektrische fiets te liggen, een model waarmee 25 kilometer per uur kan worden gehaald. De vrouw was bewusteloos en had een ernstig letsel aan het hoofd.

Er werd onmiddellijk versterking van de politie en een MUG-dienst en ambulance ter plaatse geroepen. De MUG-arts diende de vrouw de dringendste zorgen toe waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Veurne. Ze verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar gisterenavond kwam het bericht dat ze intussen stabiel is. De vrouw kon nog niet verhoord worden. De politie deed ter plaatse een onderzoek en daaruit bleek dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Vermoedelijk is de vrouw dus heel slecht ten val gekomen. (JH)