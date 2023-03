Politie stelt liefst acht verkeersinbreuken vast tegen 19-jarige wegpiraat uit Lichtervelde

Een 19-jarige wegpiraat uit Lichtervelde heeft zich afgelopen weekend flink misdragen in Torhout.

Een politiepatrouille van zone Kouter zag zondagochtend rond 5.40 uur hoe de jongeman met zijn auto op een ongecontroleerde, slippende wijze de Stationsstraat indraaide, komende vanuit de Elisabethlaan en rijdend naar het Conscienceplein. De wagen werd onderschept.

Na uitgebreide controle werden liefst acht verschillende inbreuken opgesteld. Het gaat om zijn rijgedrag, zijn snelheid en het feit dat hij niet in orde was met het rijbewijs en de inschrijving van de auto. De jongeman bleek ook onder invloed van alcohol te zijn en legde een positieve ademtest af. Het parket werd verwittigd en die besloot over te gaan tot onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs voor 15 dagen. (JH)