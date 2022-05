Politie Middelkerke op zoek naar bestuurder die fietser aanreed in Lombardsijde en wegvluchtte

De politie van Middelkerke is volop bezig met een onderzoek naar een autobestuurder die zondagavond een fietser aanreed op een smalle weg en daarna vluchtmisdrijf pleegde. De fietser werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding gebeurde zondagavond rond 18.30 uur op de Boterdijk tussen Lombardsijde en de jachthaven van Sint-Joris bij Nieuwpoort. De smalle Boterdijk loopt in Sint-Joris langs de vaart en heeft een route naar Lombardsijde toe, die niet toegankelijk is voor het wegverkeer, tenzij voor plaatselijk verkeer. De weg is er erg smal en vooral in trek bij fietsers. Het is op de Boterdijk aan het water dat het ongeval gebeurde.

“Wij werden rond 18.30 uur verwittigd van een verkeersongeval waarbij een fietser werd aangereden”, zegt hoofdcommissaris Frank Delva van politiezone Middelkerke. “Een fietser werd er aangereden door een auto waarvan de bestuurder niet meer ter plaatse was. Het gaat dus om een ongeval met vluchtmisdrijf. De fietser werd met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Intussen zijn we nog volop bezig met het onderzoek. Er wordt nazicht gedaan met de camera’s en er wordt een onderzoek in de buurt gehouden. De dader is nog niet gevat maar we hebben wel misschien iemand in beeld.”

Hoe zwaar de verwondingen van de aangereden fietser zijn is niet duidelijk. Wie tips heeft over de aanrijding kan contact opnemen met politiezone Middelkerke. (JH)