Politie komt tussenbeide voor drie ongevallen in Ichtegem

De politie Kouter moest de afgelopen dagen enkele keren tussenbeide komen bij verkeersongevallen op het grondgebied van Ichtegem. Er werden ook meerdere ademtesten afgenomen.

Een eerste ongeval gebeurde zaterdagavond rond 19.45 uur in de Bruggestraat op grondgebied van deelgemeente Eernegem. Een 33-jarige man uit Ichtegem reed er in de richting van Eernegem toen hij plots de controle over zijn wagen verloor en vier bomen raakte. De voorzijde van zijn wagen was volledig ingedeukt en niet meer rijvaardig. Hij verliet zijn wagen en ging naar huis waar hij door de politie gevonden werd. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zijn wagen werd getakeld.

Knal tegen boom

Een tweede ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag om 00.30 uur in de Zuidstraat in Ichtegem. Een 30-jarige man uit Jabbeke verloor de controle over zijn stuur en belandde tegen een boom. Hij was niet gewond maar bleek teveel gedronken te hebben waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd afgenomen. Een derde ongeval gebeurde zondagochtend om 9.45 uur in de Engelstraat. Een 40-jarige wielertoerist uit Brugge fietste met negen anderen in groep toen hij ten val kwam en een 37-jarige man uit Brugge achter hem op hem botste en eveneens viel. Beiden raakten lichtgewond.

Alcoholcontroles

De politie controleerde ook nog op alcohol in het verkeer in Ichtegem. Vrijdag werden zeven voertuigen gecontroleerd in de Oostendesteenweg waarbij een iemand positief blies en het rijbewijs voor 15 dagen verloor. En nog op dezelfde weg werd een 25-jarige man uit Torhout zaterdagmiddag betrapt op sturen onder invloed. De man legde een positieve speekseltest af en moest zijn rijbewijs eveneens 15 dagen afgeven. (JH)