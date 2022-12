Politie komt tussenbeide bij drie ongevallen in Torhout

De politiezone Kouter moest afgelopen weekend tussenbeide komen bij drie verkeersongevallen op het grondgebied van Torhout. Bij een van de ongevallen raakte een 17-jarige jongen lichtgewond.

Het eerste ongeval gebeurde vrijdagavond om 18.15 uur in de Noordlaan in Torhout. Een 46-jarige vrouw uit Aartrijke kwam er met haar personenwagen in aanrijding met de bestelwagen die bestuurd werd door een 30-jarige man uit Gistel. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Aartrijkestraat. Door de aanrijding werd de personenwagen weggeslingerd en kwam tegen een verkeersbord op de middengeleider terecht. Er vielen geen gewonden. De personenwagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld.

Even later gebeurde er een nieuw verkeersongeval op de Roeselaarseweg, even verderop. Een 17-jarige jongen uit Torhout kwam met zijn bromfiets in de gracht terecht. Hij werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout.

In de Zonstraat tot slot werd een geparkeerde personenwagen zaterdagnacht om 1.50 uur aangereden door een onbekende bestuurder die nadien vluchtmisdrijf pleegde. De politie deed de nodige vaststellingen. (JH)