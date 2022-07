Politie brengt gezin naar vakantiebestemming na botsing met kusttram in Nieuwpoort

Een gezin met kinderen dat op vakantie is aan de kust, beleefde vrijdagmiddag een hachelijk avontuur na een botsing van hun wagen met de kusttram. Ze raakten niet gewond, maar hun auto was dermate beschadigd dat de politie besloot hen naar hun vakantiebestemming te brengen.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 15 uur op het kruispunt van de Louisweg met de Albert I-Laan in Nieuwpoort.

Bange momenten

Tussen haltes Nieuwpoort-Bad en Ysermonde kwam een BMW er in botsing met de kusttram. Wellicht gebeurde dat bij het dwarsen van de sporen maar de oorzaak wordt nog onderzocht door de politie.

Door de klap werd de BMW enkele tientallen meters meegesleurd alvorens tot stilstand te komen. Het leidde tot bange momenten voor de inzitten, een moeder met twee kinderen.

Verschillende omstaanders waren getuige van het vooral en belden de hulpdiensten. Zowel de brandweer, politie als een ziekenwagen snelden ter plaatse maar uiteindelijk vielen er geen gewonden. Het gezin kwam er met de schrik vanaf.

Niet meer rijvaardig

De BMW was echter niet meer rijvaardig en op die manier raakten ze niet zelf tot op hun vakantiebestemming in de buurt. Daarom besloot de politie hen een lift te geven, zodat ze ook wat konden bekomen.

De BMW werd getakeld en er werd nazicht gedaan op eventuele schade aan de tram en sporen. Door het ongeval raakte het tramverkeer wel even versperd maar er kon verder gereden worden op het andere spoor. Even voor 17 uur was de wagen getakeld en verliep het tramverkeer weer normaal. (JH)