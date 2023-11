“Plots was het spekglad en lagen er overal kapotte wagens en brokstukken”: hoe hagelbui een kettingbotsing veroorzaakte op de A11

Dat er ‘slechts’ drie slachtoffers zijn gevallen en iedereen bij bewustzijn was, is voor iedereen een grote opluchting. Maar de materiële schade na de kettingbotsing op de A11 in Knokke-Heist is wel zéér groot. Tien wagens en twee vrachtwagens deelden in de brokken. “Ik begon te slingeren bij het afremmen en plots reden twee andere wagens me aan.”

De A11 ter hoogte van Knokke-Heist, woensdag omstreeks 13.20 uur. Een plaatselijke hagelbui trekt over de snelweg en zorgt ervoor dat de rijbaan plots gevaarlijk glad ligt. Vertragen is op dat moment de boodschap, maar tóch liep het fout. Volgens een getuige was het een blauwe bestelwagen met Nederlandse nummerplaat die als eerste aan het slingeren ging, waarop die werd aangereden door een achteropkomende bestelwagen. Ogenblikken later deelden alles samen tien wagens en twee vrachtwagens in de brokken.

Verschillende wagens op elkaar

“Het ging allemaal bijzonder snel”, zegt truckchauffeur Johan Simoen (62). “Op een bepaald moment begon het vrij fel te hagelen. Ik had toen al de reflex om te vertragen en gelukkig maar. Net toen ik wat trager reed, zag ik voor me hoe die twee bestelwagens op elkaar inreden”, zegt Johan. “Ik kon op tijd stoppen en zo een aanrijding met hen vermijden, maar seconden later reden er verschillende wagens tegen elkaar en tegen mij. Ik zag plots overal brokstukken liggen. Wat er op zo’n moment door je hoofd gaat, is moeilijk te omschrijven. Het ging allemaal zó snel. Als je uitstapt is je eerste bezorgdheid natuurlijk kijken of er slachtoffers zijn.”

Dat bleek effectief het geval. Drie mensen moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis, al waren ze allemaal bij bewustzijn. Een man die gestopt was vlak na het ongeval diende het zwaarst gewonde slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe in afwachting van de hulpdiensten. Eén van de gewonde slachtoffers is een 19-jarige man uit Pittem. Hij reed met zijn Mini achteraan in op een andere wagen die net was gestopt. “Mijn zoon belde me plots op”, doet vader Piet Brysse het verhaal. “Hij zei me dat hij betrokken was bij een zwaar ongeval. Hij zag vlak voor zich dat er een ongeval was gebeurd en wou remmen. Op dat moment is hij de controle verloren over het stuur van zijn Mini. ‘Ik kon er niks aan doen’, zei hij. Ik ben daarom meteen naar hier gereden. We beseffen dat hij veel geluk heeft gehad. Hij is nu in het ziekenhuis voor een controle en klaagt vooral over nekpijn.”

Spekglad

De wagen waarop de 19-jarige inreed, is die van Guy Berton (53) uit Blankenberge. “Ik zag dat er voor me een ongeval was gebeurd en slaagde erin tijdig te stoppen”, vertelt Guy. “Ik had mijn knipperlichten aangezet en was net van plan om mijn vrouw te bellen dat ik wat later thuis zou zijn. Op het moment dat ik een 15-tal seconden stil stond, werd ik achteraan aangereden. Zelf heb ik niks. Iemand met de vinger wijzen doe ik niet, want natuurlijk heeft niemand dit gewild.”

Dat de plotse hagelbui de oorzaak is van het ongeval, is het meest waarschijnlijk. Dat zegt ook Wim (40) uit Maldegem, één van de bestuurders die in de brokken deelde. “Het was plots spekglad. Ik was aan het vertragen omdat de vrachtwagen voor me vertraagde”, zegt hij. “Ik begon zelf te slingeren en plots werd ik twee keer aangereden door achteropkomende wagens. Buiten een schrammetje heb ik gelukkig niks. Hoe het gebeurde is moeilijk te zeggen. Het ging allemaal heel snel.”

Sjaak Bolleman uit het Nederlandse Breskens zag het ongeval gebeuren. “Er was net een hagelbui aan de gang. Ik zat achter het stuur en mijn vrouw zei plots: ‘Pas op, daar staat een vrachtwagen stil!’ In een reflex heb ik mij aan de kant gezet. Gelukkig, want ik zag plots een andere wagen op de vrachtwagen rijden. Daarna reden er nog verschillende auto’s op elkaar. Het ging allemaal zo snel. We hebben veel geluk gehad.” (MM)