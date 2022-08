Peuter en grootouders gewond bij ongeval in Kuurne

Woensdagmiddag kwam het tot een frontale aanrijding tussen twee wagens op de Kleine Ringlaan. Drie personen, waaronder een peuter, moesten met verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het ongeval leverde heel wat verkeershinder op.

Op de Kleine Ringlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Kuurnsesteenweg, kwam het rond 12 uur tot een ongenadig harde aanrijding tussen zowel een Nissan als een Opel. “Ik hoorde een enorme knal en ben meteen gaan kijken”, vertelt Baptist David. Hij was aan het werk in de doe-het-zelfzaak op het kruispunt en zag meteen de ernst van het voorval in.

“In de ene wagen zat een ouder koppel en hun kleinkind, stevig vastgegespt in een maxi-cosy”, gaat hij verder. “Allen waren ze gewond en ik zag dat het kindje zelfs een wonde aan het hoofd had. Ondertussen waren we met verschillende mensen aan het helpen en we zagen hoe de wagen begon te roken. We namen geen enkel risico en hebben het kindje uit de wagen gehaald, in afwachting van de komst van de ziekenwagen.”

Andere chauffeur niet gewond

De chauffeur van het andere voertuig, een jonge kerel, kwam er met de schrik van af. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen maar bij meerdere getuigen klonk het dat één van de voertuigen het rode licht zou hebben genegeerd.

Tijdens de ruimingswerken was een deel van het kruispunt een tijd lang onbruikbaar. Dit vertaalde zich meteen in een file die tot over Stasegem voelbaar was.