Persoon aangereden op E40 in Loppem: hulpdiensten ter plaatsen, file richting Gent-Brugge

Op de E40 in Loppem is een persoon aangereden door een voertuig, zo meldt Focus-WTV. De hulpdiensten zijn ter plaatse, ook de mugheli. Door het incident is er file richting Gent-Brussel.

“De linkerrijstrook is vrij, maar de andere rijstroken zijn versperd en daardoor is er file in de richting van Gent-Brussel”, zegt de woordvoerder van de West-Vlaamse autowegenpolitie. Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur.

“Een voertuig heeft een persoon aangereden. De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig onduidelijk. Meer informatie hebben we voorlopig niet. Ook niet over de toestand van het slachtoffer. Een spoedarts is ter plaatse, net als de mugheli.”