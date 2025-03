Persoon aangereden door trein in Menen: “Omstandigheden onduidelijk”

Iets voor halfvier is een persoon aangereden door een trein op de overweg in de Bruggestraat in Menen. Hoe dat kon gebeuren, wordt nu nog onderzocht. “Voorlopig zijn de omstandigheden onduidelijk. De persoon is voorbij de slagbomen gegaan, maar we moeten nog kijken wat de beweegreden zou zijn”, aldus Thomas Baeken, woordvoerder bij spoornetbeheerder Infrabel.

Door het ongeval staat het treinverkeer stil tussen Ieper en Kortrijk en is de overweg gesloten. Op het moment van de aanrijding zaten zo’n 350 reizigers op de trein richting Ieper. De NMBS legt vervangbussen in om de mensen op hun bestemming te krijgen.