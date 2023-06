Passant vindt levenloos lichaam naast bromfiets

Zondag in de vooravond is op het kruispunt van de Westernieuwstraat en de Langendorpweg in Houthave, deelgemeente van Zuienkerke, een bromfietser om het leven gekomen.

Een passant vond de bromfietser rond 19.30 uur. Hoe het ongeval precies gebeurde wordt nog onderzocht. De politie startte een onderzoek. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken.

De hulpdiensten, waaronder de mug-heli, kwamen ter plaatse maar voor de onfortuinlijke bestuurder kon geen hulp meer baten. Bij het ongeval waren voor zover bekend geen andere voertuigen betrokken. De brandweer plaatste een tent om het lichaam af te schermen. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval kon gebeuren.