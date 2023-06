Passant vindt levenloos lichaam naast bromfiets in Houtave: bestuurder stierf door klap tegen elektriciteitscabine

Zondag in de vooravond is op het kruispunt van de Westernieuwstraat en de Langendorpweg in Houtave, deelgemeente van Zuienkerke, een bromfietser om het leven gekomen. Volgens de eerste bevindingen van de expert moet het slachtoffer om onduidelijke redenen de controle over zijn voertuig verloren zijn. Daardoor kwam hij in botsing met een elektriciteitscabine.

De feiten speelden zich af op het kruispunt van de Westernieuwweg Zuid en de Langedorpweg in Houtave, een deelgemeente van Zuienkerke. Daar werd het lichaam van het slachtoffer zondag rond 19.30 uur door een voorbijganger aangetroffen naast zijn bromfiets. Voor de jongeman uit De Panne kwam alle hulp te laat. Het Brugse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert moet het slachtoffer om onduidelijke redenen de controle over zijn voertuig verloren zijn. Daardoor kwam hij in botsing met een elektriciteitscabine. Van een aanrijding met een ander voertuig is geen sprake.