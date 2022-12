Passagier op kusttram raakt gewond na botsing met personenwagen in Oostduinkerke

Bij een botsing tussen de kusttram en een personenwagen in Oostduinkerke is vrijdagmiddag een passagier lichtgewond geraakt en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdag rond de middag in de Albert I-Laan (N34) in Oostduinkerke. “De bestuurder van een personenwagen stond op de trambedding om in te slaan”, zegt Hélène Ingels, woordvoerder van politiezone Westkust. “De bestuurder wilde links indraaien en wachtte tot het veilig was dit te doen. Plots kwam het tot een botsing met de kusttram. Het ging niet om een zware botsing, de tram schampte eerder tegen de wagen. Zowel de bestuurder van de auto als van de tram raakten niet gewond en bliezen safe. Op de tram kwam een passagier die rechtstond ten val en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.”

De passagier raakte lichtgewond. Door het ongeval ontstond er wat verkeershinder en ook de tram zelf kon een tijdje niet meer passeren. De tram zelf liep lichte schade op en kon eenmaal de sporen terug vrij waren weer verder rijden. De personenwagen werd getakeld. (JH)