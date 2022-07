Parket houdt reconstructie van ongeval in Lombardsijde waarbij 17-jarige jongen om het leven kwam

Donderdagnacht werd in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke, een reconstructie gehouden van het ongeval waarbij woensdagnacht een jongen van 17 met zijn step om het leven kwam. Het parket wil onderzoeken of de jongen al op de grond lag voor hij werd aangereden.

De jongen uit Dilbeek was tijdens de nacht van dinsdag op woensdag om 2.15 uur met zijn step de baan op toen hij op de Koninklijke Baan, tussen het militair domein en camping Albatros, werd aangereden door een 38-jarige vrouw uit Nieuwpoort.

Of de jongen op dat moment al op de grond lag is tot nu toe nog niet duidelijk. Net omdat er nog zoveel vragen zijn, organiseerde het parket donderdagnacht een reconstructie op de plaats van het ongeval.

Eerste zorgen

Volgens de advocaat van de vrouw en uit haar verklaringen blijkt dat er, naast zijzelf, nog twee andere passagiers in de auto zaten. Zij dienden naar eigen zeggen de eerste zorgen toe, maar alle hulp voor de jongen kwam te laat.

Geen enkele van de drie inzittenden hebben de jongen, voor hij aangereden werd, volgens de advocaat opgemerkt. Feit is wel dat de vrouw onder invloed was van alcohol en dat ze vier keer zoveel promille in haar bloed had, dan wettelijk is toegestaan. Het rijbewijs van de vrouw werd dan ook onmiddellijk ingetrokken.

Geen straatverlichting

Op de plaats waar het ongeval gebeurde is geen straatverlichting. Was het er te donker? Was de jongen al overleden of gewond toen hij werd aangereden? Of werd hij toch aangereden door de vrouw? Die vragen wil het parket graag beantwoord zien.

De Koninklijke Baan werd omstreeks middernacht afgesloten voor het verkeer. Twee uur later werd de baan terug open gesteld en zat de reconstructie erop.