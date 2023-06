Het parket laat weten dat er deze avond een parachutist (V.T., man, september 1976) is neergestort in Ledegem.

Hij was opgestegen in Moorsele met een vliegtuig. Zijn woonplaats is nog niet duidelijk. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket heeft een deskundige aangesteld en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.