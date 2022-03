Paal knakt af na aanrijding: stroomkabels vallen op auto

In de Knollestraat in deelgemeente Eggewaartskapelle nabij Veurne gebeurde er dinsdagochtend een vrij zwaar verkeersongeal. Een man verloor er de controle over zijn stuur en kwam in de gracht terecht tegen een elektriciteitspaal.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur toen en man in zijn Ford Focus vanuit Lampernisse kwam aangereden. Na een bocht ging hij van de weg af en raakte in de zachte berm.

De stuurloze auto denderde op het lange gras even verder en kwam uiteindelijk in de gracht terecht. De wagen kwam tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Die kraakte door de impact volledig af. Alhoewel de botsing groot was, kon de man op eigen kracht zijn wagen verlaten. De hulpdiensten werden gebeld waarna de politie, een ziekenwagen en de brandweer ter plaatse kwamen.

Lichtgewond

De man raakte uiteindelijk slechts lichtgewond. De brandweer werd opgeroepen voor de afgekraakte elektriciteitspaal maar die viel gelukkig niet neer op de wagen maar wel in een weide. De stroomkabels bleven wel op de auto liggen. Daarom kon de Ford niet meteen getakeld worden maar moest Fluvius eerst ter plaatse komen.

Die knipte de stroomkabels los van de paal waardoor er heel even een stroompanne was in de buurt. Daarna werden de stroomkabels terug met elkaar verbonden. Vervolgens kon een takelwagen de wagen uit de diepe gracht halen. Tijdens de interventie was er geen verkeer mogelijk in de Knollestraat. (JH)