Paal belandt op voorruit na crash in gracht: gewonde bestuurster bleek onder invloed

Een lichte bestelwagen belandde maandag in de gracht en knalde tegen een elektriciteitspaal bij Ieper. De geknakte paal viel tegen de voorruit van het zwaar beschadigde voertuig. De bestuurster raakte gewond en bleek onder invloed.

Brandweer Westhoek werd maandagavond even voor 17.30 uur opgeroepen voor een gekneld persoon in een voertuig langs de Kruiskalsijdestraat, tussen de rotonde aan gehucht Potyze en het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat bij Ieper.

Een Peugeot Rifter reed volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper richting Potyze, ging in een flauwe bocht rechtdoor en raakte van de weg. De lichte bestelwagen miste net een duiker, reed tegen een elektriciteitspaal en kwam tot stilstand in de gracht. De paal was in verschillende stukken geknakt en belandde gedeeltelijk op de voorruit en motorkap van de wagen.

De bestuurster bleek niet gekneld, maar kreeg haar deur niet open doordat de linkerzijde van het voertuig tegen de berm lag. “We hebben de vrouw bevrijd op de wervelplank via de kofferruimte”, zegt brandweerluitenant Geert Lemenu.

De 56-jarige vrouw uit Ieper werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Ze klaagde over pijn aan de borst en bleek licht gewond.

“Ze was onder invloed van alcohol”, bevestigt Glenn Verdu, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. Haar rijbewijs is ingetrokken en de wagen werd getakeld.

Netbeheerder Fluvius moest ter plaatse komen om de paal te vervangen. De elektriciteitskabels waren nog intact. De brandweer zorgde voor signalisatie, spoot het wegdek af en strooide zout met het oog op de voorspelde nachtvorst. Tijdens de interventie van de hulpdiensten ontstond plaatselijk verkeershinder. (DBI/TP)