Ouders verongelukte motorrijder uit Oostkerke dagen fietser voor rechter: “Hij had voorrang moeten verlenen”

De ouders, broer en zus van de verongelukte motorrijder Jamy Destickere (25) uit Oostkerke hebben de fietser, voor wie het slachtoffer moest uitwijken, voor de politierechtbank gedaagd. “Hij had voorrang moeten verlenen”, stelt hun advocaat. Het parket seponeerde de zaak, maar de nabestaanden leggen zich daar niet bij neer.

Op 22 december 2020 kwam Jamy Destickere op 25-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Dudzelesteenweg en de Ronselarestraat in Dudzele. De Oostkerkenaar volgde met zijn motorfiets de Dudzelesteenweg in de richting van Damme toen hij plots uit moest wijken voor een fietser die uit de Ronselarestraat kwam. Door het manoeuvre kwam Jamy met zijn motorfiets tegen een boom terecht. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De fietser raakte ook gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan maar besloot op 4 mei 2021 om de zaak te seponeren. De ouders, broer en zus van het slachtoffer weigerden zich daar bij neer te leggen en besloten de fietser rechtstreeks te dagvaarden voor de politierechtbank. De zaak werd dinsdagochtend ingeleid, maar zal pas op 16 mei gepleit worden.

Pleidooien afwachten

Volgens de nabestaanden is de fietser volledig aansprakelijk voor het ongeval. “De fietser had voorrang moeten verlenen”, zegt Nick Lucas, de advocaat van de nabestaanden. “Hij kwam immers uit op een voorrangsweg. Ons inziens ligt de aansprakelijkheid dan ook volledig bij de fietser en kan Jamy geen fout worden aangewreven die tot het ongeval heeft geleid. De seponering door het parket was dan ook een klap voor mijn cliënten.” De advocaat van de fietser wenste voorlopig niet te reageren. “Ik wil de pleidooien afwachten”, stelde hij. (AFr)