Ouders van 12-jarige Julie, die in Veurne op fiets werd aangereden, hopen dat dochter volledig zal herstellen

De ouders van de 12-jarige Julie uit Ronse die gisteren op weekend bij haar vriendinnetje in Veurne op haar fiets zwaar aangereden werd zweven momenteel tussen hoop en vrees. “Het is echt bang afwachten”, zegt haar papa Thoma (37). “Er zijn positieve signalen maar ook beangstigende want ze brak onder meer drie ruggenwervels. We kunnen enkel bang afwachten.”

De zware aanrijding gebeurde gisterenmiddag even na 14 uur in de Vaartstraat in Veurne. De 12-jarige Julie uit Ronse, die vorige maand nog maar haar verjaardag vierde, was er op weekend bij haar vriendinnetje. “Voor de eerste keer”, zegt haar papa Thoma. “Ze had dat meisje leren kennen via chat en Fortnite maar er groeide snel een hechte vriendschap. Zij kwam al eens naar Ronse, en nu trok Julie naar daar. Ze keek er zó naar uit, maar helaas eindigde het op een verschrikkelijke manier.”

Kunstmatige coma

Wat er precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste vaststellingen werd Julie op haar fiets aangereden door een 85-jarige automobilist. Viel ze eerst of werd ze opgeschept? Dat is nog niet duidelijk. “Dat weten wij ook nog niet”, vervolgt haar papa. “We wachten het onderzoek van de deskundige af. Haar vriendinnetje reed enkele meters achter haar maar was totaal in shock. Alles ging ook zo snel volgens haar. Wij waren thuis toen we opgebeld werden door de politie. Dan zakt de grond wel weg onder je voeten. We reden in allerijl naar het ziekenhuis in Brugge toen we telefoon kregen dat ze naar het UZ in Gent werd gebracht. Daar ligt ze nu in kunstmatige coma. De eerste 72 uren zijn cruciaal. Julie liep onder meer drie gebroken ruggenwervels op, een trauma aan de schedel, en een breuk en barst aan de rechteroogkas. Er zijn bemoedigende signalen. Haar ogen zelf zouden niet geraakt zijn en haar lever en hart zijn oké. De grootste vrees zijn de ruggenwervels. Momenteel ligt ze volledig ingepakt en er werd een scan afgenomen maar nog niet alles is duidelijk. We leven dus tussen hoop en vrees. We hopen ontzettend hard dat ze geen blijvende letsels of zelfs een verlamming heeft.”

Student haartooi

Julie volgt momenteel les in het zesde leerjaar in Ronse. “Het schooljaar afmaken zal wellicht heel moeilijk zijn”, vervolgt Thoma. “Intussen had we al contact met haar school maar daar zullen geen problemen zijn. In september wil ze dan starten met een opleiding haartooi en verzorging in Oudenaarde. Dat is echt haar passie, wij spelen vaak oefenmodel voor haar. We hopen echt dat haar toekomst niet in duigen valt en dit snel niet meer dan een nare herinnering wordt.” Haar papa wil ook uitdrukkelijk de hulpverleners danken en allen die een kaarsje branden voor Julie. Ook bij het gezin thuis in Ronse brandt een kaarsje. (JH)