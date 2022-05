Ouders ontroostbaar na dood Niko (45): “Onvoorziene omstandigheid op de weg heeft hem van ons weggerukt”

Tillo Vandenbroucke en Caroline Pareit uit Oostende moesten afgelopen zondag hun 45-jarige zoon afgeven nadat hij dinsdag betrokken raakte bij een motorongeval in Kortrijk en zondag alsnog aan zijn verwondingen overleed. Niko was naast een bekend horecagezicht in Izegem een zoon om trots op te zijn.

Niko Vandenbroucke uit Izegem raakte vorige week dinsdag betrokken bij een verkeersongeval op de R8 in Kortrijk. Een 26-jarige motorrijder kwam er ten val door de laaghangende zon. Niko, die achter kwam gereden, reed vermoedelijk in op de motor van de man uit Kuurne. Hij kwam zo tegen de vangrail terecht en werd door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd. Met levensgevaarlijke verwondingen werd de man naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Zondag overleed hij daar alsnog.

Organen afgestaan

Tillo en Caroline waren op het moment van het ongeval op reis met de camper in Frankrijk toen plots de telefoon ging. “Het was de politie”, duidt vader Tillo. “We moesten dringend naar Kortrijk komen. Wij konden daar niet meteen zijn, maar zijn wel meteen vertrokken. Onze andere kinderen zijn meteen naar het ziekenhuis gereden. Zelf zijn we daar omstreeks 3 uur gearriveerd en dan zag de situatie van Niko er niet goed uit.”

Niko was eerder een knuffelaar met een sterk karakter

“Heel veel hoop was er niet meer, maar toch blijf je hopen. Vrijdag lieten ze ons dan weten dat we alle hoop mochten opgeven. Er was niets meer aan zijn situatie te doen. Daarna hebben we beslist om zijn organen af te staan. Of dat zijn wens was? Daar hebben we het op zijn leeftijd nooit over gehad, maar Niko was iemand die voor iedereen klaarstond. We zijn er haast zeker van dat dit zou zijn wat hij had gewild. Uiteindelijk is hij zondag op de operatietafel gestorven.”

Horecamens pur sang

Het verdriet bij zijn ouders, die sinds 2014 in Oostende wonen, is groot. Niko was ongehuwd en had geen kinderen. Bij mooi weer trok hij geregeld met zijn motor richting Oostende, op bezoek bij Tillo en Caroline. “Hij was een horecamens pur sang”, weet Tillo. “Hij had alleen maar op dinsdag en woensdag vrijaf en kwam dan geregeld hier eten. Niko is nooit getrouwd, maar had veel vriendinnen. Het is er nooit van gekomen. Hij werkte hard en in de horeca ben je aan het werk als anderen thuis zijn.”

Het ongeval gebeurde op de R8 in Kortrijk. © LS

De band tussen Niko en zijn ouders was sterk. En ook met zijn broer en zus was de band goed. “Niko was eerder een knuffelaar met een sterk karakter”, zegt mama Caroline. “Hij was bij iedereen graag gezien: bij zijn familie, bij de kinderen van zijn broer en zus, maar ook door heel veel vrienden. Als we er de rouwberichten op nalezen, sterkt het ons om te zien hoe geliefd Niko wel was. Maar het blijft hard. Niko zal niet meer bellen om te zeggen dat hij straks langskomt om bij ons te eten. Hij reed al 27 jaar met de motor en was nooit betrokken bij een ongeval. Hij is wel eens gevallen en brak daarbij zijn voet. Niko wist wat hij deed, maar een onvoorziene omstandigheid op de weg heeft hem van ons weggerukt.”

Niko zal in intieme kring begraven worden. De ouders vragen aan iedereen om dat te respecteren.