Oudere man knalt appartement binnen: “Ik woonde hier pas drie weken”

Een oudere man is dinsdagavond met zijn wagen binnen gereden in een appartement in Gistel. De schade in het appartement is gigantisch. Bewoonster Alena (44) woont er pas drie weken. “Ik heb al allerhande spullen ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen”, zegt de vrouw, die zelf half-Oekraïens is. “En plots ben ik zelf degene die spullen nodig heeft.”

Alena Yatsyna (44) was dinsdagmiddag aan het werk toen ze plots een telefoontje kreeg. Aan de lijn: de politie. Met de boodschap dat een wagen in haar appartement op de hoek van de Kaaistraat met de Zomerloosstraat in Gistel was gereden. En de agenten hadden niet overdreven. “Ik ben naar huis gereden en trof er één grote ravage aan”, vertelt ze. “De volledige voorgevel was precies weg. En binnen lag het vol stenen en ander puin. Zelfs een verkeersbord lag gewoon in mijn living.”

De oudere bestuurder van de wagen week in de éénrichtingsstraat van zijn rijvak af. De man knalde daarbij rechts tegen het appartementsgebouw. Hij reed er tegen de gevel en belandde met de auto op zijn zijkant omgekeerd op de rijbaan. De hulpdiensten snelden ter plaatse en bevrijdden de man uit zijn netelige positie. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de burgemeester verkeerde hij niet in levensgevaar.

Alena woont samen met haar dochter in het appartement. Al is dat pas sinds drie weken. “Ik heb het gekocht en woon er sinds eind februari”, zegt ze. “Het was pas geschilderd en ik had er op maat gemaakte gordijnen gehangen. Maar nu is alles kapot. Gelukkig waren zowel ikzelf als mijn dochter niet thuis. Ik mag er niet aan denken dat hier iemand in de living zat. Of dat er net een voetganger passeerde. Mijn twee parkieten zijn wel weg. Hun kooi was kapot en ze zitten er niet meer in. Ofwel liggen ze ergens onder het puin, ofwel konden ze wegvliegen.”

De burgemeester van Gistel kwam ter plaatse en zorgde voor een noodwoning voor Alena. Daar kan ze om te starten vier maanden verblijven. “Daar ben ik uiteraard dankbaar voor. Maar mijn appartement was net nieuw. Ik had het al wat verbouwd en ik voelde me er thuis. Nu moet ik dus opnieuw verhuizen. Hopelijk kan alles nu snel geregeld worden met de verzekering. Want ik wil zo snel mogelijk terug.”

Alena ging dinsdagavond nog eens terug naar het appartement. De elektriciteit is er afgesloten, maar een zaklampje toonde de ravage. Ze is zelf half-Oekraïens en kreeg het moeilijk. “Precies oorlog, zonder oorlog”, zegt ze. “Ik ben de laatste weken zo hard aan het helpen met Oekraïense vluchtelingen. Tijdens mijn verhuis gaf ik alles dat ik niet meer nodig had weg. En plots zijn mijn eigen spullen kapot.” (TL)

