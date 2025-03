Oudere dame slipt met wagen en belandt in gracht na aanrijding op kruispunt

Een oudere dame is vrijdagmiddag lichtgewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval langs de Hoogleenstraat in Oostrozebeke. Ze werd aangereden op een kruispunt, vloog over een haag, ging bijna overkop en eindigde in de gracht.

De vrouw reed rond 12.45 uur met haar Mini in de richting van Oostrozebeke toen ze werd aangereden op het kruispunt met de Vlasstraat. Een Mercedes die vanuit de zijstraat kwam, raakte de Mini ter hoogte van een portier aan de achterkant.

De bestuurster verloor daardoor de controle over het stuur en ging aan het slingeren. In een spectaculaire buiteling wipte de Mini over de haag, bijna zonder die aan te raken, om vervolgens te eindigen in de gracht aan de overkant van het fietspad.

De wagen ging daarbij net niet overkop. De bestuurster raakte na de klap niet op eigen kracht uit haar auto, de brandweer kwam ter plaatse om te helpen. De dame klaagde over pijn aan haar rug en werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Mercedes bleef ongedeerd.

Een takelwagen was snel ter plaatse om de Mini uit de gracht te trekken. Tijdens deze werken was even slechts beurtelings verkeer mogelijk langs de Hoogleenstraat, maar dit veroorzaakte weinig verkeershinder.