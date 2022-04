Oud-VBS Duinendirecteur Erwin Batsleer overleden na ongeval met fiets

Oud-leerkracht en ex-directeur van de Vrije Basisschool Erwin Batsleer is vrijdag om het leven gekomen tijdens een verkeersongeval. Batsleer (68) werd met zijn fiets gegrepen door een wagen ter hoogte van de Vuurtorenwijk.

Erwin Batsleer, die al enkele jaren met pensioen was, was een bekend gezicht in Bredene. Hij was niet alleen jarenlang onderwijzer en directeur van de VBS Duinen, hij was ook bestuurslid van de Gezinsbond en spelend lid van toneelkring De Klisse.

Burgemeester Steve Vandenberghe, zelf oud-schooldirecteur, nam dit weekend contact op met de weduwe van Erwin Batsleer en met de chauffeur van de wagen die bij het ongeval betrokken was.

“De chauffeur is een medewerkster van ons. Ik begrijp uit de eerste verklaringen dat zij het ongeval niet kon vermijden en geen schuld treft”, zegt Vandenberghe. “Maar ze is begrijpelijk erg aangedaan door het dodelijke ongeval. Ik heb intussen ook de familie van Erwin gecontacteerd. Ook zij krijgen slachtofferhulp van onze diensten in deze voor hen loodzware tijden. Mijn gedachten gaan alvast uit naar hen.”