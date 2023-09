Oud-burgemeester Joris Hindryckx (60) nacht in ziekenhuis na verkeersongeval: “voelde me plots onwel worden”

Oud-burgemeester Joris Hindryckx (60) uit Houthulst is vrijdagavond betrokken geraakt bij een verkeersongeval in zijn thuisgemeente. Hindryckx, die tien dagen geleden aftrad als burgemeester en nu schepen is, belandde met zijn auto in een diepe gracht en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij bracht een nacht door in het ziekenhuis. “Ik voelde me na een lange autorit plots onwel worden, kreeg een black-out en werd wakker in de gracht”, zegt Joris. Hij zal nu even moeten herstellen thuis.

De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 17.30 uur opgeroepen voor een verkeersongeval in de Poelkapellestraat in Houthulst. Ze werden automatisch verwittigd via de e-call noodcentrale van een Volvo dat de wagen een ongeval had gehad. Snel daarna kwam het bericht dat de wagen van Poelkapelle richting Houthulst was gereden en ter hoogte van het militair domein van DOVO rechts in de gracht was beland. Zowel de brandweer, politie en de medische hulpdiensten rukten uit. Eenmaal aangekomen bleek het om Joris Hindryckx (60) te gaan, tot voor kort burgemeester in Houthulst.

Black-out na lange autorit

Joris Hindryckx werd door de brandweer uit zijn wagen gehaald, kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij een nacht blijven. “De gevolgen zijn gelukkig niet zo ernstig maar wel vervelend”, zegt Joris. “Ik heb vooral last van mijn nek door een stevige whiplash. Daarnaast heb ik behoorlijk wat kneuzingen en last van rugpijn. Daar heb ik al veel langer last van. Het zal even thuis herstellen zijn. Het ongeval gebeurde toen ik in mijn wagen een plotse black-out had. Ik kwam van Brussel en had er al een lange autorit op zitten. Op dat moment was ik aan het bellen met zijn zoon, handsfree uiteraard. Hij hoorde me blijkbaar nog zeggen dat ik me plots onwel voelde, waarna ik met een gat van een aantal seconden zit, en plots wakker werd in de gracht. Het was een diepe gracht, maar gelukkig geen betonnen, zodat de gevolgen minder zwaar zijn.” De politie deed na het ongeval de nodige vaststellingen. Van overdreven snelheid of alcoholgebruik is geen sprake.

Eerste schepen, directeur Vives

Joris Hindryckx was burgemeester van Houthulst tussen 2003 en 2012 en van 2018 tot 31 augustus dit jaar. Tien dagen geleden dus nam collega Jeroen Vandromme de burgemeesterssjerp over, zoals afgesproken bij het begin van de legislatuur. Joris zelf is nu eerste schepen en verantwoordelijk voor onder andere financiën en patrimonium. “Beroepshalve ben ik ook directeur van de West-Vlaamse hogeschool VIVES”, zegt Joris. “Maar na mijn ongeval zal ik toch een tijdje thuis zijn want dit vraagt wat rust. Vooral mijn nek kan ik momenteel niet bewegen. Ik verblijf nu bij mijn vriendin in Waregem om wat op rust te komen. Ik hoop snel terug aan de slag te gaan en ben blij dat dit niet erger was.” (JH)