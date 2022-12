Opruimingswerken na botsing met vrachtwagen gestart, beschadigde trein weggesleept

Enkele uren na het zware treinongeval in Kortemark is men dinsdagavond reeds gestart met het opruimen van de ravage. Medewerkers van Infrabel hebben ongeveer een week tijd nodig om de vele beschadigingen aan de spoorinfrastructuur te herstellen.

Aan de overweg aan de Oude Heirweg in Koolskamp knalde een trein komende vanuit Deinze dinsdagmiddag tegen een defecte vrachtwagen die even daarvoor op de sporen was gestrand. Vier inzittenden van de trein geraakten daarbij lichtgewond, de chauffeur van de vrachtwagen en een medewerker van de toegesnelde depannagedienst konden nog net op tijd vluchten voor de aanstormende trein. De ravage na de botsing tussen de trein en de vrachtwagen was enorm.

Dinsdagavond werden er reeds grote opruimwerken uitgevoerd en ook medewerkers van spoorwegbeheerder Infrabel startten inmiddels met herstellingswerken. “Er zijn aanzienlijke beschadigingen aan de spoorinfrastructuur. Zo moeten er over een afstand van 500 meter spoorstaven en de bovenleiding vervangen worden. Daarnaast zijn er ook heel wat kabelwerken nodig en moet een recent vernieuwde elektriciteitscabine hersteld worden”, aldus Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. Om al die werken uit te kunnen voeren moet natuurlijk ook de trein verplaatst worden. Dat gebeurde woensdagochtend omstreeks 7 uur. Een rangeervoertuig kwam daarvoor ter plaatse. Nadat een speciaal opgeleid team ter plaatse kwam om de deels ontspoorde trein terug op de rails te zetten werd de vooral vooraan beschadigde trein traag richting Lichtervelde gevoerd.

Week werken

Hoe lang de herstellingswerken op de spoorlijn Deinze-Lichtervelde precies zullen duren is momenteel nog koffiedik kijken. “Onze prognose is een week. We hopen natuurlijk dat de werken vroeger kunnen afgerond worden, maar dat is totaal geen zekerheid. Er zijn aanzienlijke werkzaamheden nodig om alles te herstellen”, aldus Baeken. Ondertussen voorziet de NMBS tussen Deinze en Lichtervelde vervangbussen. Treinreizigers kunnen ook kiezen om met de trein via Kortrijk op hun bestemming te geraken.