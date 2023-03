Oprit autosnelweg tijdje afgesloten door gekantelde vrachtwagen

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 12.10 uur. Naar verluidt kon de bestuurder, een 24-jarige man uit Waregem, op eigen kracht uit het voertuig kruipen via de dakopening in de bestuurscabine. Hij werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis, maar volgens de politie kon hij de spoedafdeling vrij snel weer verlaten.

Door het ongeval ontstond hinder voor het verkeer dat de autosnelweg wou oprijden. Aanvankelijk kon het verkeer van de Noorderring, dat kwam uit de richting van Sint-Juliaan, de oprit niet gebruiken. Deze oprit – met de naam Ieper – Noord – werd even later ook afgesloten voor het verkeer van de Noorderring uit de richting van Ieper, toen de takel- en opruimingswerken begonnen. Alle verkeer moest via de volgende oprit Ieper – Centrum de A19 op richting Kortrijk.

De politie zorgde er voor signalisatie. Ook Brandweer Westhoek kwam ter plaatse voor signalisatie en het afdammen van gelekte vloeistoffen. Na het takelen van de vrachtwagen kwam nog een gespecialiseerde firma ter plaatse om de vloeistoffen op te ruimen. (TP)