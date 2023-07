Opnieuw zware botsing aan kruispunt in Steenkerke

Woensdagmiddag kwamen opnieuw twee wagens in botsing op het kruispunt Kortewilde aan de Vaartstraat met de Steengracht-West in Steenkerke bij Veurne.

Er werden twee ziekenwagens ter plaatse gestuurd. En er werden drie inzittenden naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. Een Franse bestuurster van een blauwe Volkswagen die uit de Steengracht-West kwam, reed de Vaartstraat over en kwam in botsing met een grijze Renault Mégane die richting Alveringem reed. Pas twee weken geleden reden hier ook twee wagens op elkaar in nadat een wagen de Vaartstraat, die een voorrangsweg is, overstak en in botsing kwam met een wagen die uit de richting van Alveringem kwam.

Door het hoge gras en de begroeiing is de zichtbaarheid op de Vaartstraat wat belemmerd met soms zware aanrijdingen tot gevolg. Ook door de werken langs de N8 nemen vele bestuurders de Vaartstraat tussen Alveringem en Veurne in plaats van de N8 waar maar 50 km/u mag gereden worden. (JT)