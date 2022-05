Opnieuw zwaar ongeval met prioritair rijdende politiecombi in Ichtegem

Op de Torhoutbaan in Ichtegem gebeurde vrijdagochtend voor de derde keer in een jaar tijd op hetzelfde stuk weg een zwaar ongeval met een politiecombi van zone Kouter. De combi botste op een afslaande wagen toen het al prioritair rijdend de wagen wilde inhalen. De materiële schade is groot want vier voertuigen liepen zware schade op. “Gelukkig bleven de collega’s ongedeerd en raakte de vrouw in de auto slechts lichtgewond”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele.

Het ongeval gebeurde om 9.30 uur op de Torhoutbaan in de richting van Torhout. Een Volkswagen politiecombi van zone Kouter kwam er zwaar in aanrijding met een Renault Captur toen de vrouw die de wagen bestuurde de Schoolstraat wilde indraaien richting Wijnendale. Beide voertuigen schoven door de klap nog een flink eind door en kwamen tot stilstand tegen nog eens twee andere wagens. Het gaat om een Opel Astra en Peugeot 3008 die op de parking stonden van Eurotrading Mortier. De combi, de Renault en de Opel liepen zware schade op, de Peugeot lichtere.

Prioritair rijdend

“Het ongeval gebeurde toen twee collega’s van de politie onderweg waren naar een dringende interventie in Torhout”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van zone Kouter. “Ze reden daarom prioritair. Ter hoogte van de zijstraat Schoolstraat haalden ze een wagen in en maakte de vrouwelijke bestuurster van die wagen een afslaande beweging. Beide collega’s raakten niet gewond maar de vrouw liep lichte verwondingen op. Zij was ook onder de indruk van het ongeval en werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Zoals de procedure het voorschrijft kwam een andere politiezone de vaststellingen doen.”

In dit geval was dat politiezone Polder. Omdat alle voertuigen van de rijbaan stonden, viel de verkeershinder aanvankelijk mee. Bij de takeling van de voertuigen werd de rijbaan even volledig afgesloten wat meteen tot zware verkeershinder leidde.

Derde ongeval

Opvallend is dat het in een jaar tijd de derde keer is dat op die weg een politiecombi betrokken raakte bij een ongeval. Telkens ging het om prioritair rijdende voertuigen. Het eerste ongeval op 4 juni vorig jaar gebeurde zelfs op exact dezelfde plaats. Toen reed een politiecombi naar een vechtpartij in Torhout en kwam een wagen vanuit de Veldstraat plots de baan op. Beide auto’s werden eveneens op de parking van Mortier geslingerd waar ook nog een auto werd geraakt. Er vielen toen drie lichtgewonden.

Op 1 oktober gebeurde dan het zwaarste ongeval, even verderop in de andere rijrichting. Toen ging een combi driemaal over de kop toen wagens aan beide kanten plaats maakten voor de combi die met sirenes reed maar een afslaande bestuurder dat niet had gezien. Twee politie-inspecteurs raakten toen zwaargewond. Het is nu nog afwachten of de politiecombi nu hersteld kan worden. Bij het eerste ongeval was dat wel het geval. Klein lichtpuntje voor zone Kouter: twee nieuwe combi’s werden net geleverd. (JH)