Opnieuw rijdt trucker zich vast aan wegenwerken op N8 in Veurne: vijf ongevallen in zes weken

Ter hoogte van de wegenwerken op de N8 tussen Alveringem en Veurne belandde maandagochtend opnieuw een vrachtwagen in de gracht. Sinds het verkeer aan de zijkanten de werken moet passeren, gebeurden al diverse ongevallen, waarbij minstens vier gelijkaardige met vrachtwagen. In zes weken tijd gebeurden zelfs al vijf ongevallen.

Sinds september werkt de aannemer op de Ieperse Steenweg (N8) zelf en niet meer op de ventwegen. Dat betekent dat al het verkeer aan weerszijden via versmalde rijbanen door moet en daarbij meermaals een asverschuiving moet nemen. Er zitten ook enkele hoogteverschillen in de wegen.

Te korte bocht

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 11 uur bij het uitrijden van de wegenwerken richting Veurne. Een Poolse trucker had net de wegenwerken verlaten, maar nam zijn bocht veel te kort. Zijn truck belandde daardoor in de zachte berm naast de weg en zakte weg. Gelukkig kantelde het gevaarte niet. De oplegger van de transportfirma bleef wel op de weg staan. Er raakte niemand gewond bij het ongeval. Aanvankelijk kon het verkeer nog doorrijden, maar rond 12.15 uur werd de truck getakeld en stond het verkeer even vast.

Meerdere ongevallen

Op de drukke wegenwerken van de N8 gebeurden al meerdere ongevallen, al minstens vier met vrachtwagens. In zes weken tijd gebeurden zelfs al vijf ongevallen. Op 20 oktober schatte de bestuurder van een BMW X3 de situatie verkeerd in en kwam naast de weg terecht. Op 23 oktober reed een vrachtwagen zich ook al vast in de zachte berm. Op 2 november, tijdens de doortocht van storm Ciáran, kon een Poolse truck zijn stuur niet meer houden en werd zijn gevaarte door de rukwinden de gracht in geblazen. En op 22 november vergiste een 25-jarige bewakingsagent zich aan de wegenwerken aan de kant van Alveringem en reed gewoon rechtdoor de werfput in. De auto zat een halve meter diep in de put.

Naast deze ongevallen gebeurden nog enkele kleine aanrijdingen. (JH)