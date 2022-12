Opnieuw ongeval met meerdere voertuigen op E403 in Ruddervoorde

Maandagavond even na 17 uur vond op de E403 in Ruddervoorde opnieuw een ongeval plaats met meerdere voertuigen.

In de richting van Kortrijk reden meerdere wagens op elkaar in. Dat zorgde meteen voor een aanzienlijke file. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen en de nodige signalisatie aan te brengen.

De aflopen weken gebeurden bijna dagelijks kop-staart ongevallen in Ruddervoorde. ‘ s Morgens is dat in de richting van Brugge ‘s avonds is dat in de andere rijrichting.

Omstreeks 18.15 uur was de weg weer vrij.