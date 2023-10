Opnieuw ongeval aan signalisatie werken in Moerkerke: bestuurder ramt elektriciteitspaal

Vrijdagmorgen rond 04.30 uur gebeurde op de A11 N49 Natiënlaan in de richting van Antwerpen een zwaar ongeval. Ter hoogte van de signalisatie van de werken in Moerkerke-Damme verloor de bestuurder de controle over zijn suv, ging van de weg af en kwam zwaar tegen een betonnen elektriciteitspaal terecht.



Door de klap belandde de wagen een tiental meter verder in de berm. De klap was zo hevig dat de elektriciteitspaal doormidden brak. De bestuurder kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Omdat de hybride wagen begon te roken, werd de brandweer opgeroepen om het voertuig af te koelen. Op het ogenblik dat het ongeval gebeurde, was het hevig aan het regenen. Afgelopen weekend gebeurde op bijna dezelfde plaats ook al een zwaar ongeval. Toen reed een wagen tegen een signalisatie aanhangwagen.