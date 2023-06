Deze namiddag heeft zich opnieuw een grote bestelwagen vast gereden onder de brug over de Lovaart en de Albert I-laan in Veurne.

De bestelwagen die in de richting van Veurne reed, bleef haperen met de laadbak die door de klap helemaal openscheurde. De politie sloot de weg onder de brug af tot de bestelwagen getakeld was. Er reden zich in het verleden al vele bestelwagen vast onder deze brug met lage doorgang. (JT)