Opnieuw jonge fietser aangereden op gevaarlijk kruispunt: “We vragen al vier jaar om aanpassingen”

Op het kruispunt van de Processiestraat met de Wijnendalestraat in Roeselare werd maandagochtend een leerling van een lagere school aangereden op zijn fiets. De jongen raakte niet ernstig gewond, maar na vier jaar vinden de ouders dat het tijd wordt dat het punt wordt aangepakt.

Mauro is lang niet meer de eerste fietser die aangereden wordt op het gevaarlijke kruispunt. Zijn ouders zijn de situatie daar meer dan beu. “Mauro kwam er gelukkig vanaf met een blauwe knie, een kapotte fiets en grote schrik”, zegt zijn mama. “We houden ons hart vast voor de dag dat er een kind verongelukt. Dat kruispunt is echt gevaarlijk en moet dringend aangepakt worden.”

Ze vinden steun bij N-VA-politicus Dieter Carron, die de situatie daar al eerder aankaartte en er zelfs een groot zeil liet ophangen om automobilisten te waarschuwen.

Dovemansoren

“Maandag werd Mauro aangereden en vorige week was er ook een aanrijding op het kruispunt van de Processiestraat en de Beversesteenweg”, zegt Carron. “Al vier jaar is dit een gevaarlijk punt, maar nog steeds is er niks veranderd.”

De voorbije vier jaar werden nochtans al verschillende pogingen ondernomen om het probleem aan te kaarten. “Er werden al voorstellen gedaan voor een uitwijkstrook, een kiss-and-ride of waarom niet meteen fietsstraten inrichten? Maar keer op keer vallen de voorstellen in dovemansoren”, zegt Carron. (Chelsea Smet)