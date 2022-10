Opmerkelijk: Lijnbus rijdt zich vast onder fietsersbrug in Brugge

In Sint-Michiels, een deelgemeente van Brugge, vond vrijdagmiddag een bizar ongeval plaats. Een bus van De Lijn reed er zich vast onder de fietsersbrug ter hoogte van de parking van Kinepolis.

De chauffeur van de bus die de afslag naar de parking nam, had de hoogte van de bus duidelijk verkeerd ingeschat. Daardoor kwam de bus vast te zitten. De schade aan de bus zal pas goed zichtbaar zijn wanneer de bus van onder de brug is weggehaald. De installatie op het dak van de bus kreeg in ieder geval een flinke klap.

De schade aan de fietsersbrug bleef eerder beperkt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook de brandweer werd opgeroepen om de schade en mogelijke lekken aan de installatie op te meten en veilig te stellen.