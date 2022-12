Opgepast voor spiegelgladde wegen: vrachtwagen belandt in gracht naast E403 in Veldegem, code geel tot 14 uur

Het was opletten geblazen deze morgen voor wie de weg op moest. Hoewel de strooidiensten de hele nacht in de weer waren met strooien was het op verschillende plaatsen spiegelglad.

Daar waar op de hoofdwegen gestrooid was, was dat op de secundaire wegen nog niet overal het geval. Op de kleine wegen was al helemaal niet gestrooid en daar was het dan ook spekglad. Dat ondervond ook een vrachtwagenchauffeur in de Koningin Astridstraat in Veldegem.

Rond half zes ging de truck aan het schuiven en belandde op zijn zij in de gracht net naast de autosnelweg E403. De brandweer kwam ter plaatse omdat in eerste instantie werd melding gemaakt dat de bestuurder gekneld zat maar dat bleek niet te kloppen. De trucker kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Tot ongeveer vrijdagmiddag geldt code geel voor het hele land. Meer bepaald verwacht het KMI lokale ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten, vooral dan in de provincies West- en Oost- Vlaanderen waar er buien gevallen zijn. Het is ook overal opletten voor rijmplekken, klinkt het. De waarschuwing geldt tot vrijdag 14 uur.